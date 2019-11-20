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Столтенберг призвал страны НАТО сохранить единство по России

Генсек НАТО в очередной раз заявил, что Россия виновата в одностороннем выходе США из ДРСМД

БРЮССЕЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Все страны НАТО обязательно должны сохранять единство позиций в отношении России, обсуждая будущее альянса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД блока, отвечая на вопрос о призыве президента Франции налаживать отношения с Россией.

"Страны НАТО обязательно должны сохранить единство позиций по России, и вновь, и вновь альянсу удается объединится вокруг общей позиции, в частности по вопросам контроля над вооружениями", - сказал он и в очередной раз повторил тезис НАТО, что якобы Россия виновата в одностороннем выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который поддержали все страны альянса.

Теги
РоссияСтолтенберг, Йенс
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