Помпео не будет брать самоотвод в работе Госдепа с Конгрессом по импичменту Трампа

БРЮССЕЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео не собирается брать самоотвод в процессе взаимодействия вверенного ему ведомства с американским Конгрессом по вопросу об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом он сообщил в среду на брифинге для журналистов в Брюсселе по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран - участниц НАТО.

"Я не буду брать в этом самоотвод. Знаю точно, в чем заключалась политика США в отношении Украины. Я над ней работал. И я невероятно горд тем, чего нам удалось добиться", - сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства. Ему был задан вопрос о том, собирается ли он взять самоотвод в процессе выработки решений о том, какие документы Госдепартамент будет передавать Палате представителей Конгресса в ходе проводимого ею расследования, касающегося процедуры импичмента Трампа.

При этом Помпео утверждал, что нынешняя американская администрация во главе с Трампом добилась впечатляющих успехов на украинском направлении. "Мы добились впечатляющих результатов для украинского народа. И надеюсь, что мы продолжим так действовать", - заявил госсекретарь США.