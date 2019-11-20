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Новым главой МИД Канады назначили Франсуа-Филиппа Шампань

Ранее он занимал несколько министерских постов в прежнем правительстве Джастина Трюдо

ОТТАВА, 20 ноября. /ТАСС/. Франсуа-Филипп Шампань назначен главой канадского внешнеполитического ведомства. Премьер-министр Джастин Трюдо в среду представил его генерал-губернатору страны Жюли Пейетт во время церемонии принятия присяги сформированного им нового кабинета министров.

Трансляция церемонии, которая проходит в резиденции Пейетт Ридо-Холл в Оттаве, ведется всеми национальными телеканалами.

49-летний Шампань ранее занимал несколько министерских постов в прежнем правительстве Трюдо. В частности, он был министром международной торговли.

Теги
КанадаТрюдо, Джастин
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