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Додон: кабинет Иона Кику взял курс на восстановление стратегических отношений с Россией

По словам молдавского лидера, Москва всегда с уважением относилась к Кишиневу, рассчитывая на взаимность

КИШИНЕВ, 21 ноября. /ТАСС/. Правительству премьер-министра Молдавии Иона Кику за неделю удалось сделать больше для восстановления стратегического партнерства с Россией, чем его предшественникам за годы. Об этом президент республики Игорь Додон заявил в интервью телеканалу "Молдова 1", комментируя итоги переговоров, которые провел в среду в Москве глава кабинета.

"Правительство Кику работает меньше недели. Сегодня премьер совершил визит в Москву - первый за последние семь лет, где договорился о четырех важных вещах", - сказал Додон.

По его словам, достигнуты договоренности о кредитах на развитие инфраструктуры и строительство дорог в Молдавии, о скидке на газ с будущего года. Также расширены категорий товаров, которые будут поставляться без пошлин в Россию, выдано еще нескольких тысяч разрешений для транспортников, чтобы они могли возить молдавскую продукцию в Россию.

В апреле 2017 года бывшее правительство Молдавии во главе с Павлом Филипом издало распоряжение, запрещающее государственным чиновникам ездить в Россию. Пришедшая ему на смену Майя Санду подвергла такую практику критике, однако, анонсировав еще в июне визит в Россию, так и не приехала в Москву. На прошлой неделе ее кабинет был отправлен в отставку и сформировано новое правительство во главе с Кику, которого предложил президент.

"Россия всегда с уважением относилась к Молдавии, рассчитывая на взаимность. Эти договоренности - результат такого отношения. Работа началась, и она будет вестись целенаправленно, чтобы восстановить стратегическое партнерство между нашими странами", - сказал Додон.

Теги
РоссияМолдавияДодон, ИгорьКику, Ион
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