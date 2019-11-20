Трюдо назначил экс-главу МИД Канады Фриланд своим заместителем

ОТТАВА, 20 ноября. /ТАСС/. Бывший министр иностранных дел Канады Христя Фриланд назначена министром межправительственных дел Канады и также получила должность заместителя премьер-министра страны. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в среду представил ее генерал-губернатору страны Жюли Пейетт во время церемонии принятия присяги сформированного им нового кабинета министров.

Трансляция церемонии, которая проходит в резиденции Пейетт Ридо-Холл в Оттаве, ведется всеми национальными телеканалами.

Новое Министерство межправительственных дел Канады будет заниматься решением внутренних проблем страны. Оно было создано с учетом итогов прошедших 21 октября парламентских выборов, на которых правящая Либеральная партия Трюдо одержала победу, но не смогла получить большинство голосов избирателей, полностью потеряв поддержку жителей западной Канады. Задачей нового министерства станет "восстановление национального единства" путем решения внутренних канадских проблем.

Фриланд стала десятым в истории Канады заместителем премьер-министра. В прошлом правительстве Трюдо, сформированном по итогам выборов 2015 года, такой должности не было.