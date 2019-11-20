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AFP: глава МИД Франции предложил создать группу анализа отношений НАТО с Россией

По словам министра, "небольшая группа видных политиков" также будет заниматься анализом "возможных возникновений в будущем крупных вызовов в сфере коллективной безопасности"

БРЮССЕЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан считает необходимым создать группу, состоящую из видных политиков, которая будет анализировать состояние отношений НАТО с Россией. С таким предложением, как сообщило AFP, он выступил в среду на заседании Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел, проходившем в Бельгии.

Эта "небольшая группа видных политиков" также будет, по словам министра, заниматься анализом "возможных возникновений в будущем крупных вызовов в сфере коллективной безопасности, таких как террористическая угроза, отношения с Китаем, военное воздействие крупных технико-технологических открытий".

В своем выступлении Ле Дриан также подчеркнул важную роль его страны в НАТО.

"Франция является надежным союзником, так как она содействует трансатлантической безопасности своим военным бюджетом, своими силами ядерного устрашения и своими военными операциями. Включая и высокоинтенсивные операции - в частности ее усилия по борьбе против терроризма в Сахеле и Леванте", - заявил Жан-Ив Ле Дриан.

Теги
РоссияФранцияЛе Дриан, Жан-Ив
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