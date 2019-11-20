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Новым главой Европейской народной партии избрали Дональда Туска

21 ноября будут выбраны 10 заместителей председателя партии, а также генеральный секретарь и главный финансист

ЗАГРЕБ, 20 ноября. /ТАСС/. Глава Европейского совета Дональд Туск избран новым председателем Европейской народной партии (ЕНП). Об этом заявил в среду по итогам первого дня работы 24-го избирательного конгресса ЕНП в Загребе премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

"Конгресс в первый день избрал нового председателя ЕНП, а поскольку в качестве кандидата на этот пост был представлен только Дональд Туск, бывший польский президент и глава Евросовета, напряженности, связанной с голосованием, не возникло, - приводит слова Пленковича в своей электронной версии местная "Вечерняя газета". - Завтра в свою очередь будут выбраны 10 заместителей председателя партии, а также генеральный секретарь и главный финансист".

В конгрессе ЕНП принимают участие около 2 тыс. делегатов из 40 стран, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель, избранный председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатели Евросовета и Еврокомиссии Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер.

Теги
Туск, Дональд
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