Нетаньяху предложил Ганцу возобновить переговоры о создании правительства единства

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля и лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху предложил в среду главе центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганцу возобновить переговоры о создании коалиции по итогам выборов 17 сентября. Ранее лидер центристов вернул президенту страны Реувену Ривлину мандат на формирование кабинета, так как не справился с задачей за отведенные ему законом 28 дней.

"Я готов вернуться за стол переговоров с целью создания правительства единства. Израилю необходимо правительство единства для обеспечения безопасности государства во исполнение воли народа", - приводит обращенные к Ганцу высказывания премьера газета The Times of Israel.

После выборов 17 сентября первым пытался создать кабинет Нетаньяху, но ему этого сделать не удалось, после чего он вернул мандат Ривлину за два дня до истечения своего 28-дневного срока. Теперь, после неудачи Ганца, с 21 ноября начинается предусмотренный законом период в 21 день, в течение которого любой из 120 депутатов Кнессета (парламента) может попытаться собрать подписи 61 парламентария за то, чтобы именно ему президент поручил сформировать коалицию. Государственное радио Израиля Kan отмечает, что впервые в истории национальная политическая система оказалась в такой ситуации.

В случае, если претенденту, которым может стать любой парламентарий, включая Нетаньяху и Ганца, удастся собрать необходимое количество подписей за три недели, ему будет предоставлено 14 дней на последнюю попытку создания кабинета министров по итогам выборов 17 сентября. Если она не увенчается успехом или никто не соберет достаточное количество подписей, Кнессет будет автоматически распущен, а в Израиле в первый вторник через 90 дней (ориентировочно 10 марта) пройдут уже вторые повторные выборы: участки для голосования откроются в третий раз за 12 месяцев.