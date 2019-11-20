Трюдо призвал все стороны в Гонконге к прекращению насилия и началу диалога

ОТТАВА, 21 ноября. /ТАСС/. Власти Гонконга и протестующие должны прекратить насилие и начать диалог. Об этом в среду заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо журналистам в Оттаве по итогам церемонии приведения к присяге его нового кабинета министров.

"Мы призываем [стороны] к прекращению насилия и мирному урегулированию ситуации через диалог", - сказал он. Премьер также призвал протестующих и власти этого специального административного района Китая "уважать верховенство закона и соблюдать права человека".

Трюдо добавил, что Оттава серьезно обеспокоена происходящими в Гонконге беспорядками, так как там проживают 300 тыс. канадских граждан. По его словам, новое правительство Канады намерено в ближайшее время обсудить ситуацию в Гонконге с учетом реакции на нее "международных союзников".

Ранее китайские власти призвали Великобританию и США не вмешиваться во внутренние дела страны.

В начале лета в Гонконге начались массовые акции протеста против намерения властей принять законопроект об экстрадиции, позволявший выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв законопроекта, сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать антиправительственные выступления. Они сопровождаются насилием, блокированием дорог, поджогами и актами вандализма. За пять месяцев беспорядков были задержаны свыше 4,5 тысячи правонарушителей.