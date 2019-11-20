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"Я вступаю в борьбу с популистами". Дональд Туск возглавил Европейскую народную партию

Он был единственным кандидатом на пост председателя партии
Глава Евросовета и Европейской народной партии Дональд Туск AP Photo/Darko Bandic
Описание
Глава Евросовета и Европейской народной партии Дональд Туск
© AP Photo/Darko Bandic

ЗАГРЕБ, 21 ноября. /ТАСС/. Делегаты 24-го съезда Европейской народной партии (ЕНП) выбрали в Загребе подавляющим большинством голосов новым председателем политического объединения завершающего в скором времени свой мандат в качестве главы Евросовета и единственного кандидата Дональда Туска.

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Избранный лидер ЕНП на новой должности намеревается активно бороться с популизмом. По словам Туска, "уже достаточно быть первым европейским бюрократом".

"Я вступаю в борьбу с популистами, - указал он. - С одной стороны [находятся] партии безответственного популизма, а с другой - наша партия, которая несет ответственность за популярность".

ЕС переживает за политику расширения

В ходе первого дня конгресса ЕНП большинство делегатов особое внимание сконцентрировало на обсуждении темы перспектив расширения Европейского союза, в частности, с учетом отказа Совета ЕС от начала вступительных переговоров с Северной Македонией и Албанией в связи с подходом Франции о необходимости введения дополнительных правил евроинтеграции. "Уже существующая структура [методологии процесса расширения ЕС] имеет ряд механизмов со специфическими фильтрами, посредством которых контролируется каждый, даже самый незначительный шаг в любой главе [предвступительного этапа]", - подчеркнул премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, выступивший в среду в Загребе на открытии конгресса Европейской народной партии (ЕНП).

По словам главы хорватского кабмина, "должно быть четкое различие между началом переговоров и процессом переговоров, который уже запущен".

Двусторонние контакты

В качестве принимающей стороны председатель правительства Хорватии провел на "полях" проходящего в Загребе партийного съезда ряд двусторонних встреч. В частности, состоялось краткое общение Пленковича со спикером Бундестага Вольфгангом Шойбле, премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг, новоизбранной главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Основное внимание в повестке Пленковича предсказуемо было уделено канцлеру Германии Ангеле Меркель.

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Как заявила Меркель по итогам переговоров с Пленковичем, в ходе председательства ФРГ в Совете ЕС во второй половине 2020 года она обратит внимание на прогресс Хорватии в сближении с Шенгеном. "Отдаю дань уважения Хорватии за все, что она сделала относительно выполнения критериев вступления в Шенген", - заявила политик.

Пленкович заметил, что Хорватия готова к вступлению в Шенген. В то же время, он выразил уверенность в том, что этот вопрос не будет рассматриваться в период председательства в Совете ЕС Словении во втором полугодии 2021 г., поскольку Любляна выступает против включения Хорватии в Шенгенское пространство. "Но не исключено, что этот вопрос будет обсуждаться на оперативном уровне", - сказал премьер.

Партийный съезд

Партийный съезд ЕНП организован до 21 ноября включительно. Центральные мероприятия конгресса проходят в загребском комплексе "Арена". Делегаты обсуждают перспективы расширения Евросоюза за счет государств Западных Балкан. Также затрагиваются климатическая проблематика и вопросы молодежной политики в ЕС.

Для обеспечения безопасности проведения крупного партийного съезда в Загребе усилено присутствие сотрудников правоохранительных органов. По данным МВД республики, привлечено более 500 полицейских, в том числе для особого регулирования дорожного движения в связи с прибытием высокопоставленных гостей.

Теги
Меркель, АнгелаАлбанияГерманияСеверная МакедонияНорвегияСловенияСульберг, ЭрнаТуск, ДональдПленкович, АндрейФон дер Ляйен, Урсула
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