"Я вступаю в борьбу с популистами". Дональд Туск возглавил Европейскую народную партию

ЗАГРЕБ, 21 ноября. /ТАСС/. Делегаты 24-го съезда Европейской народной партии (ЕНП) выбрали в Загребе подавляющим большинством голосов новым председателем политического объединения завершающего в скором времени свой мандат в качестве главы Евросовета и единственного кандидата Дональда Туска.

Избранный лидер ЕНП на новой должности намеревается активно бороться с популизмом. По словам Туска, "уже достаточно быть первым европейским бюрократом".

"Я вступаю в борьбу с популистами, - указал он. - С одной стороны [находятся] партии безответственного популизма, а с другой - наша партия, которая несет ответственность за популярность".

ЕС переживает за политику расширения

В ходе первого дня конгресса ЕНП большинство делегатов особое внимание сконцентрировало на обсуждении темы перспектив расширения Европейского союза, в частности, с учетом отказа Совета ЕС от начала вступительных переговоров с Северной Македонией и Албанией в связи с подходом Франции о необходимости введения дополнительных правил евроинтеграции. "Уже существующая структура [методологии процесса расширения ЕС] имеет ряд механизмов со специфическими фильтрами, посредством которых контролируется каждый, даже самый незначительный шаг в любой главе [предвступительного этапа]", - подчеркнул премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, выступивший в среду в Загребе на открытии конгресса Европейской народной партии (ЕНП).

По словам главы хорватского кабмина, "должно быть четкое различие между началом переговоров и процессом переговоров, который уже запущен".

Двусторонние контакты

В качестве принимающей стороны председатель правительства Хорватии провел на "полях" проходящего в Загребе партийного съезда ряд двусторонних встреч. В частности, состоялось краткое общение Пленковича со спикером Бундестага Вольфгангом Шойбле, премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг, новоизбранной главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Основное внимание в повестке Пленковича предсказуемо было уделено канцлеру Германии Ангеле Меркель.