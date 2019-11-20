Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о правах человека в Гонконге

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США в среду одобрила так называемый законопроект о демократии и правах человека в Гонконге, требующий от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривающий возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом специальном административном районе КНР. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Инициативу поддержали 417 конгрессменов, один проголосовал против. Во вторник этот же законопроект уже одобрил Сенат Конгресса США. Теперь документ поступит на подпись к президенту, который может наложить на него вето.

Ранее в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан выразил США решительный протест в связи одобрением законопроекта Сенатом США. По его словам, Пекин обязательно предпримет ответные меры для защиты своего суверенитета, национальной безопасности и интересов Китая, на которые покушается Вашингтон.

В начале лета в Гонконге начались массовые акции протеста против намерения властей принять законопроект об экстрадиции, позволявший выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв законопроекта, сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать антиправительственные выступления. Они сопровождаются насилием, блокированием дорог, поджогами и актами вандализма.