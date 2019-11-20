Британские "Либеральные демократы" пообещали остановить Brexit и легализовать марихуану

ЛОНДОН, 21 ноября. /ТАСС/. Британская партия "Либеральные демократы", участвующая в досрочных выборах в парламент страны, выступила с обещаниями остановить Brexit и легализовать в королевстве марихуану. Соответствующие пункты содержатся в манифесте партии, который представила в среду ее глава Джо Суинсон.

Документ предполагает, что в случае их прихода к власти по итогам выборов, которые пройдут 12 декабря, новое правительство отзовет поданное ЕС в 2017 году уведомление о выходе Великобритании из состава европейского сообщества. При этом данная политическая сила намерена пойти на этот шаг без проведения повторного референдума по вопросу о Brexit. В партии считают, что ее подчеркнуто проевропейская позиция помогла "Либеральным демократам" показать впечатляющий результат во время выборов в Европарламент в мае этого года (при явке, составившей 37%, они получили почти 20% голосов, заняв второе место по популярности) и рассчитывают повторить весенний успех.

Одним из самых смелых обещаний "Либеральных демократов" с 2017 года остается легализация курения марихуаны на территории Великобритании. В ноябре 2018 в Соединенном Королевстве было узаконена так называемая медицинская марихуана, однако на практике рецепты на нее выписываются крайне редко. "Либеральные демократы" выступают за легализацию употребления наркотика "в рекреационных целях" по примеру Канады и некоторых штатов США.

Они также обещают уделять повышенное внимание борьбе с изменением климата и довести долю энергии из возобновляемых источников в британской структуре энергопотребления до 80% с нынешних 40% уже к 2030 году. Кроме того, партия намерена направлять дополнительные £7 млрд ($9 млрд) в год на нужды Национальной системы здравоохранения. По оценкам экспертов, еще £13 млрд (почти $17 млрд) в год потребуется на воплощения в жизнь плана "Либеральных демократов" по обеспечению бесплатных мест в детских садах для всех детей в возрасте от двух лет. Кроме того, партия обещает удвоить число беженцев, которых принимает Соединенное Королевство.

Декабрьские выборы

Официально "Либеральные демократы" заявляют о том, что не намерены формировать коалицию ни с консерваторами, ни с лейбористами, если ни одна из двух крупнейших партий страны не сможет получить большинство по итогам декабрьских выборов. При этом британские политические обозреватели отмечают, что в подобной ситуации "Либеральные демократы" будут вполне готовы заключить союз с лейбористами, которые в случае победы обещают провести повторный референдум по вопросу о Brexit, предварительно согласовав с ЕС новую сделку об условиях "развода" сторон.

С помощью досрочных выборов премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пытается вывести из тупика процесс согласования сделки о Brexit. Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, а затем и на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку. Сменивший ее Джонсон настаивал на том, что страна должна покинуть ЕC 31 октября со сделкой или без нее, но из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit - до 31 января 2020 года. ЕС предоставил ее Лондону.