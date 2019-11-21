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СМИ: из Канады депортируют трех иностранцев, участвовавших в серии уличных нападений

Их статус в стране и национальность не сообщаются

ОТТАВА, 21 ноября. /ТАСС/. Трое иностранцев будут депортированы из Канады за участие в уличных нападениях с применением оружия и вандализм. Об этом в среду сообщил телеканал CBC.

Полиция завершила расследование серии инцидентов, произошедших в городе Суррей (провинция Британская Колумбия) с марта по ноябрь, видеозаписи которых попали в социальные сети. На одной из них, в частности, видно, что группа молодых людей без видимой причины с помощью подручных средств начинает крушить на парковке автомобиль, в котором находится мужчина, а затем избивает его. На другом видео посреди улицы дерутся две группы молодежи. На нем видно несколько стычек, в одной из них не менее пяти человек избивают одного.

По данным полиции, они проверили 50 человек, которые могли быть причастны к этим нападениям. По итогам расследования было принято решение о депортации трех человек, оказавшихся гражданами других государств. Их статус в Канаде и национальность не сообщаются.

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Канада
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