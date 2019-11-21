СМИ: в Тбилиси отправлены под арест 10 участников акций протеста

ТАСС, 21 ноября. /ТАСС/. Городской суд Тбилиси признал 11 задержанных участников митинга, который состоялся 18 ноября, виновными в неподчинении сотрудникам правоохранительных органов и хулиганстве. Соответствующее сообщение опубликовано в четверг на сайте Первого канала Общественного вещателя Грузии.

10 человек приговорены к административному аресту на срок от пяти до 13 суток, один оштрафован на тысячу лари (около 21 тыс. рублей). Рассмотрение дел еще 25 задержанных перенесено на 21 ноября.

Отмечается, что решение суда было встречено громкими протестами со стороны присутствовавших на заседании.

Причиной волны манифестаций в Тбилиси послужил провал голосования, состоявшегося в парламенте 14 ноября, по вопросу о проведении в стране в следующем году парламентских выборов по пропорциональной системе. Для этого было необходимо внести изменения в конституцию, что требует одобрения 113 из 150 депутатов. В итоге изменения поддержал лишь 101 парламентарий. В основном воздержались мажоритарные депутаты от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Участники митингов винят в случившемся председателя этой партии Бидзину Иванишвили, поскольку именно он анонсировал в июне переход от смешанной к пропорциональной системе. Очередные выборы в парламент должны пройти в стране в октябре 2020 года.