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Акции протеста в Гонконге

Житель Гонконга депортирован из Сингапура за акцию в поддержку протестующих

На учет полиции был также поставлен другой организатор акции - местный житель, который переехал из Гонконга в Сингапур в 1990 году

СИНГАПУР, 21 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Сингапура депортировали гонконгского бизнесмена в связи с проведением в городе-государстве несанкционированной акции в поддержку антиправительственных выступлений в специальном административном районе КНР. Об этом сообщила в четверг газета The Straits Times.

"Жителю Гонконга, который владеет в Сингапуре сетью ресторанов, полиция вынесла строгое предупреждение, ему запрещен въезд на территорию республики до особого разрешения органов иммиграции", - указывается в заявлении органов правопорядка. На учет полиции был также поставлен другой организатор акции - местный житель, перебравшийся из Гонконга в Сингапур в 1990 году. Как отмечает издание, двое мужчин были вызваны во вторник в посольство КНР, но детали встречи не раскрываются.

"Власти Сингапура не допустят, чтобы иностранцы отстаивали здесь свои политические интересы путем проведения публичных акций или другими запрещенными методами", - говорится в заявлении правоохранительных органов.

Мероприятие в поддержку участников манифестаций в Гонконге прошло 10 октября в одном из баров, расположенных в центре Сингапура. На кадрах появившейся в интернете видеозаписи запечатлены выступающие, скандирующие на кантонском диалекте китайского языка, который используется в Гонконге, лозунги за свободу и независимость этого бывшего британского анклава, а также требования справедливого суда.

Теги
СингапурКитайАкции протеста в Гонконге
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