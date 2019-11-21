Житель Гонконга депортирован из Сингапура за акцию в поддержку протестующих

СИНГАПУР, 21 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Сингапура депортировали гонконгского бизнесмена в связи с проведением в городе-государстве несанкционированной акции в поддержку антиправительственных выступлений в специальном административном районе КНР. Об этом сообщила в четверг газета The Straits Times.

"Жителю Гонконга, который владеет в Сингапуре сетью ресторанов, полиция вынесла строгое предупреждение, ему запрещен въезд на территорию республики до особого разрешения органов иммиграции", - указывается в заявлении органов правопорядка. На учет полиции был также поставлен другой организатор акции - местный житель, перебравшийся из Гонконга в Сингапур в 1990 году. Как отмечает издание, двое мужчин были вызваны во вторник в посольство КНР, но детали встречи не раскрываются.

"Власти Сингапура не допустят, чтобы иностранцы отстаивали здесь свои политические интересы путем проведения публичных акций или другими запрещенными методами", - говорится в заявлении правоохранительных органов.

Мероприятие в поддержку участников манифестаций в Гонконге прошло 10 октября в одном из баров, расположенных в центре Сингапура. На кадрах появившейся в интернете видеозаписи запечатлены выступающие, скандирующие на кантонском диалекте китайского языка, который используется в Гонконге, лозунги за свободу и независимость этого бывшего британского анклава, а также требования справедливого суда.