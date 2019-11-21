Претендентка в президенты США на дебатах призвала отказаться от вмешательства за рубежом

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Член Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард в случае избрания на пост президента США намерена положить конец интервенционистской политике за рубежом. Об этом она заявила в среду в Атланте (штат Джорджия) на пятых общенациональных теледебататах претендентов на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии на выборах 2020 года.

"Сейчас контроль над Демократической партией осуществляет группировка, ориентированная на внешнеполитические интересы, олицетворением которой служит Хиллари Клинтон и которая отвечает интересам военно-промышленного комплекса, - заявила она. - Нам необходимо положить конец политике, проводившейся во времена президентов [Джорджа] Буша [младшего], [Барака] Обамы и [Дональда] Трампа, в рамках которой тысячи наших военнослужащих отправлялись для участия в боевых действиях за пределы страны".

Она подчеркнула, что намерена "изменить такой подход к внешней политике, отказаться от политики, нацеленной на смену режимов за рубежом". "Такая политика обходилась в миллиарды долларов для американских налогоплательщиков", - добавила она.