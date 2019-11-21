СМИ: в Сомали убита борец за права человека с канадским гражданством

ОТТАВА, 21 ноября. /ТАСС/. Гражданская активистка и борец за права человека с канадским гражданством убита в столице Сомали Могадишо. Об этом в среду сообщил телеканал CTV.

Со ссылкой на сомалийское министерство информации телеканал передал, что Алмаас Элман, у которой есть гражданство Канады и Сомали, была застрелена неизвестными в своем автомобиле, когда ехала в аэропорт.

Подробностей пока не сообщается. Известно, что в Могадишо она работала в фонде по защите прав человека, основанном ее семьей.

В МИД Канады телеканалу подтвердили, что осведомлены о гибели канадского гражданина.