Президент Колумбии надеется, что национальная забастовка 21 ноября пройдет мирно

БОГОТА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Колумбии Иван Дуке выразил надежду на то, что общенациональная забастовка, которая состоится в четверг пройдет мирно, без столкновений с правоохранительными органами. Об этом он заявил в среду во время обращения к нации.

"Завтра [21 ноября] мы надеемся, что у нас будет спокойный день", - сказал глава государства, чьи слова приводит его пресс-служба.

Президент Колумбии также отметил, что власти признают "ценность мирного протеста". "Мы также гарантируем порядок", - добавил он.

В четверг по всей территории Колумбии ожидается проведение манифестаций и акций протеста. Граждане намерены высказать свое недовольство в отношении социальной и экономической политики администрации президента Ивана Дуке. Для обеспечения порядка власти приняли решение закрыть все сухопутные и речные границы до утра пятницы.