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Выборы президента США - 2020

Буттеджадж на дебатах демократов выступил за пересмотр приоритетов в военном бюджете США

По мнению мэра Саут-Бенды, в администрации президента Дональда Трампа "отсутствует стратегическое видение при разработке политики"

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Мэр города Саут-Бенда (штат Индиана) Пит Буттеджадж в случае избрания на высший государственный пост намерен изменить приоритеты в военном бюджете США. Соответствующее заявление он сделал в среду в Атланте (штат Джорджия) на пятых общенациональных теледебатах претендентов на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии на выборах 2020 года. Трансляцию ведет телекомпания MSNBC.

"Мы должны изменить приоритеты в нашем военном бюджете, - отметил политик. - Главный вопрос сейчас в том, куда вкладывать средства. Сейчас только небольшая часть военного бюджета идет на программы, связанные с использованием искусственного интеллекта. Между тем такие технологии могут превратить самые дорогие корабли наших ВМС, на строительство которых ушли миллиарды долларов, в крупные мишени".

По мнению Буттеджаджа, в администрации Дональда Трампа "отсутствует стратегическое видение при разработке политики".

Теги
СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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