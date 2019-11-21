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Выборы президента США - 2020

Участник дебатов в США заявил, что предложил бы РФ создать организацию по контролю данных

По словам Эндрю Янга, он также уведомил бы Москву о том, что Вашингтон намерен выполнять все свои обязательства в рамках НАТО

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Бизнесмен Эндрю Янг в случае победы на президентских выборах в США предложил бы российскому руководству создать международную организацию для контроля над распространением данных. Об этом он заявил в среду на общенациональных теледебатах политиков, претендующих на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. Они прошли в Атланте (штат Джорджия), трансляцию вел телеканал MSNBC.

Янгу был задан вопрос о том, что он сказал бы в первом разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, если бы одержал победу над действующим американским лидером Дональдом Трампом. Бизнесмен привел такой сценарий развития событий: "Я бы сказал, что с российским вмешательством в американские выборы покончено. Мы будем воспринимать все попытки нарушить наши демократические процессы как враждебные действия и агрессию".

Как отметил Янг, он также уведомил бы Москву о том, что Вашингтон намерен выполнять все свои обязательства в рамках НАТО. "Так можно было бы не только добиться международного консенсуса против России, но и построить коалицию, которая помогла бы оказывать давление на Китай в том, что касается обращения с представителями этнических меньшинств и происходящего в Гонконге", - пояснил он.

"Я бы предложил создать международную структуру, занимающуюся данными, подобную Всемирной торговой организации", - сообщил предприниматель. По его словам, в современном мире данные стали столь же важны, как и нефть. По утверждению Янга, он бы принял меры, вследствие которых "Россия была бы вынуждена участвовать в переговорах", "вернулась бы в международное сообщество" и прекратила бы бросать вызов существующему "мировому порядку".

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года в качестве спецпрокурора бывший глава ФБР Роберт Мюллер. В апреле Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором признавалось, что разбирательство не выявило сговора Трампа с Россией. Сам президент США неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз называла беспочвенными выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

Янг не входит в число лидеров предвыборной гонки среди демократов. В последние недели, согласно опросам общественного мнения, его рейтинг не превышал 4%.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияКитайТрамп, ДональдМюллер, РобертВыборы президента США - 2020
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