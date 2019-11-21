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Выборы президента США - 2020

Демократы на дебатах в Атланте вспомнили об опыте взаимодействия США с СССР

Член Палаты представителей Тулси Габбард выступила против военного вмешательства Вашингтона в дела суверенных государств и заявила о готовности сделать все необходимое, чтобы американских военных не отправляли на войны для смены режимов

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Президент США должен брать пример с тех американских лидеров, которые поддерживали контакты с руководителями СССР. Уверенность в этом выразила член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард (от штата Гавайи) на общенациональных теледебатах политиков, претендующих на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. Они прошли в среду в Атланте (штат Джорджия), трансляцию вел телеканал MSNBC.

Габбард во время дискуссии подверглась критике за то, что в 2017 году встретилась с президентом Сирии Башаром Асадом. "Нашему главнокомандующему нужно рассуждать трезво", - ответила она, подчеркнув, что критикующим ее кандидатам "не хватает смелости, чтобы для обеспечения безопасности страны встречаться и с противниками, и с друзьями".

"Я руководствуюсь примером предыдущих лидеров: Джона Кеннеди, который встречался с Хрущевым, Рузвельта, который встречался со Сталиным, Рейгана, который встречался и работал с Горбачевым, - сказала она. - Вопросы национальной безопасности представляют особую важность. Я проведу нужные встречи и сделаю все необходимое, чтобы наших военных больше не отправляли на войны с целью смены режимов, что наносит ущерб нашей национальной безопасности".

Габбард проходила военную службу в Ираке и входит в состав комитетов по делам вооруженных сил нижней палаты Конгресса США. Она принципиально выступает против военного вмешательства Вашингтона в дела суверенных государств.

Габбард не входит в число лидеров предвыборной гонки среди демократов. В последние недели, согласно опросам общественного мнения, ее рейтинг не превышал 2%.

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СШАВыборы президента США - 2020
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