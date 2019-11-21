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Кризис на Украине

Российские спасатели привезли в ДНР свыше 160 тонн детских продуктовых наборов

Предыдущий конвой МЧС приезжал 14 ноября

ДОНЕЦК, 21 ноября. /ТАСС/. Гуманитарный конвой МЧС РФ, 92-й по счету, прибыл в четверг в Донецк. Об этом Донецкому агентству новостей сообщили в пресс-службе спасательного ведомства Донецкой народной республики (ДНР).

"В Донецк прибыл гуманитарный конвой из Российской Федерации, - сказала собеседница агентства. - В его составе продуктовые наборы для детей до трех лет общим весом более 160 тонн".

Предыдущий конвой МЧС РФ приезжал в ДНР 14 ноября. Тогда российские спасатели привезли 42 240 детских продуктовых наборов.

Всего с августа 2014 года автомобильные колонны МЧС России доставили для жителей Луганской и Донецкой народных республик более 80 тыс. тонн гуманитарной помощи.

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