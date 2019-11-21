Заседание суда Вены по делу о выдаче России экс-чиновника Минкультуры пройдет в 2020 году

ВЕНА, 21 ноября. /ТАСС/. Заседание суда Вены по рассмотрению жалобы на экстрадицию в Россию экс-чиновника Минкультуры РФ Бориса Мазо намечено на начало 2020 года. Об этом сообщили в четверг корреспонденту ТАСС в Земельном суде Вены по уголовным делам.

Суд в октябре 2019 года принимал решение об экстрадиции Мазо в Россию, но тогда этот вердикт обжаловала его защита.

"Экстрадиция [Мазо] в Россию была одобрена 15 октября, но это решение было им обжаловано, - отметила судья Кристина Зальцборн на вопрос корреспондента ТАСС, рассматривал ли суд запрос России на экстрадицию Мазо. - 7 января Высший земельный суд Вены рассмотрит это [жалобу на экстрадицию] на заседании".

Суд Вены пока не рассматривал запрос испанских властей на экстрадицию Мазо. "Вопрос об экстрадиции в Испанию еще не рассматривался", - отметила Зальцборн.

Австрия по запросу Испании задержала бывшего чиновника Минкультуры РФ Мазо 7 ноября. Прокуратура требовала ареста россиянина для обеспечения меры по дальнейшей передаче испанским властям. Земельный суд Вены по уголовным делам 8 ноября отклонил ходатайство венской прокуратуры, мотивировав это решение недостаточными и неубедительными доказательствами причастности Мазо к отмыванию похищенного, освободил его под залог в €25 тыс. и запретил покидать Австрию. Его обязали оставаться по официальному адресу регистрации в Вене и быть доступным для суда.

Вместе с тем суд Вены в отдельном порядке рассмотрит запрос об экстрадиции Мазо в Испанию. По информации ТАСС, разбирательство по испанскому запросу затягивается, потому что Австрия рассматривает его прошение на предоставление статуса беженца.

Испанские стражи порядка подозревают Мазо в отмывании денег, в частности в приобретении недвижимости за €4 млн на средства, которые, как предполагается, были получены незаконным путем.

В России Мазо является фигурантом уголовного дела, в рамках которого бывшему заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и мошенничестве. Уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом РФ по материалам ФСБ России по факту хищения не менее 450 млн рублей, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа.

До этого в отношении Пирумова и Мазо уже расследовалось уголовное дело, получившее название "дело реставраторов". 9 октября 2017 года Пирумов и Мазо были приговорены к 1,5 года колонии каждый, но освобождены в зале суда в связи с отбытием наказания во время предварительного следствия и судебного разбирательства. После приговора Мазо уехал в Испанию, позднее был задержан в Австрии.