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США поставят Индии артиллерийские системы для ВМС на $1 млрд

Система Mk-45 обеспечит защиту от кораблей и авиации противника, заявили в Агентстве США по сотрудничеству в области обороны и безопасности

ТАСС, 21 ноября. Госдепартамент одобрил продажу ВМС Индии 13 палубных артиллерийских установок Mk-45, боеприпасов и соответствующего оборудования на сумму в $1 млрд. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении Агентства США по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA).

"Готовящаяся сделка послужит укреплению оборонного потенциала Индии для отражения существующих и потенциальных угроз. Артиллерийская система Mk-45 обеспечит защиту от кораблей и авиации противника и улучшит взаимодействие с США и союзниками", - подчеркивается в документе.

Индия - одна из немногих стран, которым Вашингтон решил поставлять орудия Мk-45. Ранее эти системы США продали Австралии, Японии и Южной Корее. Кроме Индии, поставки этих систем планируются Канаде и Великобритании.

С 2007 года Соединенные Штаты поставили Индии вооружения на сумму в $17 млрд, в том числе военно-транспортные самолеты, ударные и транспортные вертолеты, сверхлегкие гаубицы. В результате США вместе с Россией и Израилем стали крупнейшими поставщиками оружия для индийских вооруженных сил.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), в 2018 году Индия стала вторым крупнейшим импортером оружия в мире. К 2025 году Нью-Дели планирует потратить $250 млрд на модернизацию национальных вооруженных сил.

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