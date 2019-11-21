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Зеленский ответил на слова Коломойского о необходимости "разворота в сторону России"

Президент Украины заявил, что бизнесмен не правомочен определять внешнюю политику страны
Президент Украины Владимир Зеленский EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO

КИЕВ, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Владимир Зеленский заявил, что внешнеполитический курс Украины должен определять глава государства, а не "любой бизнесмен". Так он отреагировал на широко разошедшееся в СМИ недавнее интервью украинского олигарха Игоря Коломойского, в котором тот заявил, что стране нужен "разворот в сторону России".

"Я хотел бы, чтобы я как президент думал о международных отношениях и векторе Украины все же, а не любой бизнесмен. Мне кажется, что это правильно. Я, правительство, общество - это решение все же государственное", - цитирует "Украинская правда" ответ Зеленского на просьбу журналиста прокомментировать высказывания Коломойского.

Ранее в офисе президента заявили, что Коломойский не представляет Зеленского и у него нет полномочий говорить от имени Украины.

13 ноября бизнесмен Игорь Коломойский в интервью американской газете The New York Times сделал ряд резонансных заявлений, в частности он высказался за прекращение вооруженного конфликта на востоке страны и восстановление отношений между Украиной и Россией. По словам Коломойского, США просто используют Украину, чтобы попытаться ослабить своего геополитического соперника - Россию, и хотят, чтобы Украина вела "войну против России до последнего украинца".

Теги
УкраинаРоссияЗеленский, Владимир Александрович
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