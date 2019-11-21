СМИ: в Боливии выбрали нового председателя Конституционного суда

Соответствующее решение было принято единогласно на пленарном заседании суда в среду вечером. Франко стал главой КС после отставки Петронило Флореса, руководившего судебным органом с января 2017 года.

КС оказался в центре политического противостояния сторонников и оппонентов экс-президента Боливии Эво Моралеса, который 10 ноября подал в отставку на фоне массовых протестов в стране, а два дня спустя из-за опасений за свою жизнь перебрался в Мексику, где ему предоставили политубежище. Свои посты также покинули вице-президент Альваро Гарсиа Линера и спикеры обеих палат парламента, которые, согласно конституции, были следующими в очереди на должность и.о. главы государства. Второй вице-спикер Палаты сенаторов (верхней палаты парламента) Жанин Аньес, представляющая оппозицию, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов. Сторонники Моралеса не признают ее, хотя Конституционный суд подтвердил законность передачи власти.

Масштабные протестные акции в Боливии начались 21 октября после оглашения результатов президентских выборов. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов на них получил Моралес. Его главный соперник - экс-президент Карлос Меса - заявил, что не признает победу оппонента в первом туре, в связи с чем сторонники политика начали проводить забастовки и демонстрации. По данным правозащитников, с начала протестов, переросших в беспорядки и столкновения с полицией, в стране погибли около 30 человек, пострадали более 700.