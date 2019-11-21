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Военная операция Турции на севере Сирии

Турция регистрирует по 10-15 нарушений на границах своей зоны безопасности в Сирии

В Минобороны Турции также отметили, что США и Россия в полной мере не выполнили условия договоренностей

ТАСС, 21 ноября. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара ежедневно регистрирует по 10-15 нарушений безопасности в сутки на восточной и западной границах своей 145-километровой буферной зоны в Сирии. Его высказывания привел в четверг телеканал Habertürk.

"Установлена зона безопасности на территории протяженностью 145 км и глубиной 30 км. С запада и востока продолжаются нарушения [со стороны вооруженных формирований курдов]. В сутки их происходит 10-15", - сказал он. Зона безопасности под контролем Турции и сирийской оппозиции установлена в рамках Сочинских договоренностей вдоль границы между населенными пунктами Тель-Абьяд и Рас-эль-Айн.

По словам Акара, США и РФ "в полной мере не выполнили условия договоренностей" об отводе курдских формирований от границы. В то же время, для предотвращения нарушений границ зоны безопасности Турция "находится в постоянном контакте с Россией". Как указал министр, все несоответствия оперативных данных о ситуации с отводом курдов "обсуждаются с РФ".

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности на севере Сирии. Курды к 29 октября завершили вывод оттуда своих отрядов, с 1 ноября российские и турецкие военные начали совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.

Теги
СирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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