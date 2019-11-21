Малайзия в 2020 году вновь откроет посольство в КНДР

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Малайзия намерена в следующем году открыть посольство в КНДР. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Мы хотим продемонстрировать, что всячески стремимся поощрять мирный процесс. Мы решили вновь открыть посольство в КНДР в следующем году", - сказал он.

Отношения Малайзии и КНДР обострились после убийства в 2017 году в аэропорту Куала-Лумпура старшего брата лидера КНДР - Ким Чен Нама.