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Малайзия в 2020 году вновь откроет посольство в КНДР

Как заявил глава МИД страны Сайфуддин Абдулла, таким образом королевство стремится к поощрению мирного процесса
Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Малайзия намерена в следующем году открыть посольство в КНДР. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Мы хотим продемонстрировать, что всячески стремимся поощрять мирный процесс. Мы решили вновь открыть посольство в КНДР в следующем году", - сказал он.

Отношения Малайзии и КНДР обострились после убийства в 2017 году в аэропорту Куала-Лумпура старшего брата лидера КНДР - Ким Чен Нама.

Теги
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