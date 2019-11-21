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Акции протеста в Ираке

Sky: в Багдаде при столкновениях демонстрантов с полицией погибли два человека

Около 40 манифестантов получили ранения и отравления слезоточивым газом

ТАСС, 21 ноября. По меньшей мере два человека погибли в результате начавшихся в четверг в Багдаде столкновений между протестующими и сотрудниками сил безопасности. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По его данным, для рассеивания демонстрантов, которые направлялись в центральные кварталы города, силы безопасности применили гранаты со слезоточивым газом. Около 40 манифестантов, под данным телеканала, получили ранения или отравления.

Акции протеста в Ираке не прекращаются с начала октября, когда на улицы городов начали выходить недовольные ухудшением условий жизни, высокой безработицей среди молодежи и коррупцией. Практически повсеместно они сопровождаются насилием и беспорядками. Протестующие требуют отставки правительства и проведения досрочных выборов в парламент. За время протестов погибли более 320 человек, жертвы есть как среди демонстрантов, так и среди сотрудников сил безопасности. Пострадали свыше 15 тысяч человек.

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Акции протеста в Ираке
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