Sky: в Багдаде при столкновениях демонстрантов с полицией погибли два человека

ТАСС, 21 ноября. По меньшей мере два человека погибли в результате начавшихся в четверг в Багдаде столкновений между протестующими и сотрудниками сил безопасности. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По его данным, для рассеивания демонстрантов, которые направлялись в центральные кварталы города, силы безопасности применили гранаты со слезоточивым газом. Около 40 манифестантов, под данным телеканала, получили ранения или отравления.

Акции протеста в Ираке не прекращаются с начала октября, когда на улицы городов начали выходить недовольные ухудшением условий жизни, высокой безработицей среди молодежи и коррупцией. Практически повсеместно они сопровождаются насилием и беспорядками. Протестующие требуют отставки правительства и проведения досрочных выборов в парламент. За время протестов погибли более 320 человек, жертвы есть как среди демонстрантов, так и среди сотрудников сил безопасности. Пострадали свыше 15 тысяч человек.