СМИ: глава МИД Японии 22 ноября рассчитывает встретиться с Лавровым в Нагое на G20

НАГОЯ /Япония/, 21 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на полях заседания глав МИД Группы двадцати в Нагое проведет 22 ноября ряд двусторонних встреч со своими коллегами из стран G20, а также рассчитывает встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщило в четверг агентство Kyodo.

По его информации, Мотэги намерен обсудить с Лавровым проблему мирного договора, в том числе пилотные проекты в рамках совместной хозяйственной деятельности в южной части Курильских островов. Всего японский министр в пятницу проведет восемь двусторонних встреч, в том числе с коллегами из Турции и Австралии. 23 ноября у него также запланированы переговоры с главой МИД Германии Хайко Маасом.

Япония в этом году председательствует в "двадцатке". Саммит G20 состоялся 28-29 июня в Осаке, а встреча глав МИД пройдет 22-23 ноября в Нагое. Как ожидается, в ходе предстоящего заседания министры обсудят ряд тем, касающихся мировой торговли, а также развитие Африканского континента.