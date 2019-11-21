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Кризис на Украине

Глава ЛНР считает, что планы депортации из Донбасса диктуют Киеву националисты и Запад

Публикации о существовании подобного плана не удивили руководство и граждан республик Донбасса, подчеркнул Леонид Пасечник

ЛУГАНСК, 21 ноября. /ТАСС/. Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник считает, что планы возможной депортации властями Украины населения Донбасса, о которых сообщали СМИ, соответствуют курсу, диктуемому официальному Киеву украинскими националистами и западными кураторами. Об этом говорится в заявлении лидера ЛНР, опубликованном в четверг агентством Луганскинформцентр (ЛИЦ).

"План депортации народа Донбасса, подготовленный Советом национальной безопасности Украины, полностью ложится в канву сегодняшних политических решений в Украине и следует курсу, который националисты и западные кураторы диктуют киевской власти", - заявил Леонид Пасечник.

По его словам, публикации о существовании подобного плана не удивили руководство и граждан республик Донбасса. "С первого обстрела ВСУ, и, пожалуй, даже задолго до него, жители Луганской народной республики понимали, что Украине от Донбасса нужны лишь земли, ресурсы, предприятия, но не люди", - полагает Пасечник.

"На фоне подобных документов и обещаний еще яснее осознаешь, что ЛНР никогда не вернется в состав Украины, и в 2014 году мы выбрали единственно правильный курс на интеграцию с братской Россией", - отметил лидер ЛНР.

Ранее в украинских СМИ появилось письмо секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, адресованное главам офиса президента, Службы безопасности Украины и премьер-министру страны. Согласно изложенному в документе плану, большинство жителей Донбасса не являются "проукраинскими" и должны быть привлечены к административной и уголовной ответственности, а также переселены в РФ или центральные и западные области Украины.

Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов заявил в понедельник, что информация о возможной депортации жителей Донбасса, появившаяся в украинских СМИ, носит провокационный характер и лежит за рамками сценария мирного урегулирования. Российский полпред призвать киевскую сторону воздержаться от провокационных заявлений и действий, которые могут поставить под вопрос ответственность и дееспособность киевских политиков.

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