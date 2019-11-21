Президент Сербии обсудил с послом России свой визит в Сочи 4 декабря

БЕЛГРАД, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич обсудил с послом РФ Александром Боцаном-Харченко свой визит в Сочи 4 декабря. Об этом сообщила в четверг пресс-служба сербского лидера.

"Одной из тем встречи была подготовка рабочего визита президента Вучича в Россию 4 декабря и его разговора с президентом Путиным", - говорится в сообщении. На встрече также присутствовал министр обороны страны Александар Вулин.

19 октября Вучич в ходе совместного обращения с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в Белграде заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным пройдет в Сочи 4 декабря. По его словам, это будет 17-я встреча с российским лидером.