Власти Ирана частично восстановили доступ в интернет

ТАСС, 21 ноября. Власти Ирана в четверг восстановили доступ в интернет в провинции Хормозган на юге страны. Об этом сообщает агентство ISNA.

По его данным, местные жители смогли подключиться к иностранным соцсетям и мессенджерам. Информации о ситуации с доступом в интернет в других регионах страны пока нет.

Доступ в интернет в Иране был заблокирован 16 ноября после волны протестов из-за повышения цен на бензин. При этом в ограниченном режиме предоставлялся доступ к некоторым онлайн-сервисам банков и ряда СМИ.

Руководитель администрации президента Ирана Махмуд Ваези в среду сообщил ISNA, что власти планируют вернуть доступ в сеть "в самое ближайшее время".

15 ноября в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин в два раза - с 15 тыс. риалов ($0,09) до 30 тыс. риалов (около $0,2) за литр. На 50% (до 15 тыс. риалов) выросла льготная стоимость бензина в рамках квоты на человека. После этого решения в ряде городов Ирана прошли протестные акции, произошли столкновения с полицией. Манифестанты поджигали офисы банков и автозаправки. Беспорядки были зарегистрированы в сотне населенных пунктов. По сообщениям местных и западных СМИ, в ходе беспорядков погибли от десяти до сотни человек, многие пострадали.