В США задержали мужчину при попытке проехать на территорию Белого дома

ТАСС, 21 ноября. Секретная служба США в четверг задержала мужчину при попытке проехать без разрешения на территорию Белого дома. Об этом говорится в сообщении службы в Twitter.

В нем отмечается, что злоумышленник попытался проследовать за автомобилем, проехавшим по пропуску через внешний КПП комплекса. Сотрудники спецслужбы, ответственной за охрану президентской резиденции, остановили неизвестную машину и задержали ее водителя.

Ранее Секретная служба США сообщала о перекрытии ряда улиц вокруг Белого дома, в том числе части Пенсильвании-авеню, соединяющей Белый дом и Капитолий.