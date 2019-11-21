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В США задержали мужчину при попытке проехать на территорию Белого дома

Злоумышленник попытался проследовать за автомобилем, проехавшим по пропуску через внешний КПП комплекса

ТАСС, 21 ноября. Секретная служба США в четверг задержала мужчину при попытке проехать без разрешения на территорию Белого дома. Об этом говорится в сообщении службы в Twitter.

В нем отмечается, что злоумышленник попытался проследовать за автомобилем, проехавшим по пропуску через внешний КПП комплекса. Сотрудники спецслужбы, ответственной за охрану президентской резиденции, остановили неизвестную машину и задержали ее водителя.

Ранее Секретная служба США сообщала о перекрытии ряда улиц вокруг Белого дома, в том числе части Пенсильвании-авеню, соединяющей Белый дом и Капитолий.

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США
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