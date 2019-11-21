Президент Швейцарии на встрече с Путиным заявил, что страна многим обязана России

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Отношения России и Швейцарии имеют давнюю историю, отметил президент РФ Владимир Путин на встрече в четверг с президентом Швейцарской Конфедерации Ули Маурером.

Российский лидер приветствовал швейцарскую делегацию. "Помню нашу встречу в Сочи в 2014 году, очень рад вас видеть в Москве. Между нашими странами давние, очень глубокие отношения", - сказал Путин в начале встречи. Глава российского государства отметил также рост товарооборота двух стран в прошлом году примерно на 20%, назвав это "хорошим показателем".

Маурер в свою очередь отметил, что рассматривает свой визит в Москву как возможность развивать двусторонние отношения. По его словам, "существует большой потенциал" для расширения связей двух государств как в экономической, так и в других сферах.

"Швейцария многим обязана России еще со времен Венского конгресса - в 1815 году благодаря России Швейцария сохранилась как независимое государство <...> Всегда, когда мы бываем в России, считаем себя обязанными помнить об этом, всегда чувствуем свою признательность", - сказал президент Швейцарской Конфедерации.