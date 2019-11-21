Трамп заявил, что может опубликовать налоговую декларацию до выборов 2020 года

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Глава Белого дома Дональд Трамп написал в четверг в Twitter, что может опубликовать свою налоговую декларацию до президентских выборов в США 2020 года.

"[Бывший спецпрокурор США] Роберт Мюллер, потратив два года и $45 млн [на проведение расследования о якобы вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года и приписываемых Трампу связях с Россией], перешел на мои финансы и налоги, но ничего не нашел. Теперь охоту на ведьм продолжили прокуроры Нью-Йорка от демократов, рассматривая каждую мою финансовую сделку, - отметил он. - Такого никогда не было с президентами, это незаконно".

"Я чист. Когда я опубликую финансовую отчетность до выборов (мое решение), она покажет только одно - я богаче, чем люди думали, - говорится в сообщении. - И это хорошо. Работа, работа, работа!"

Политические оппоненты Трампа еще со времени предвыборной кампании 2016 года требуют от него опубликовать налоговые декларации, но Трамп под разными предлогами отказывается это сделать. В апреле он заявил, что в отношении принадлежащих ему компаний по-прежнему проводят проверки регулирующие органы. По словам американского лидера, в связи с этим публиковать информацию о налоговых отчислениях нежелательно.