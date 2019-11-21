Украинские власти сообщили о задержании гражданина России, связанного с ИГ

КИЕВ, 21 ноября. /ТАСС/. Украинские власти сообщили о задержании в четверг в Житомире гражданина России, находившегося в международном розыске по подозрению в причастности к деятельности террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Об этом сообщила на своем сайте полиция Житомирской области.

Имя задержанного не приводится, сообщается его возраст - 30 лет. По данным украинских правоохранительных органов, он является членом ИГ и руководителем одной из ее групп.

Приводятся данные о биографии задержанного: родился в Луганской области, жил в России. Боевик ИГ находился в розыске по линии Интерпола за совершение убийства, на территории Украины скрывался во избежание ответственности за совершение этого преступления, передает полиция Житомирской области.

"Разоблачение местонахождения и задержание иностранца стало результатом специальных мер полиции области для очистки региона от потенциально опасных преступников", - прокомментировал операцию и.о. начальника управления полиции Житомирской области Вячеслав Пашковский. Сейчас решается вопрос об экстрадиции задержанного. Какая именно страна добивается выдачи подозреваемого террориста, украинская полиция не сообщает.

Один из главарей ИГ по прозвищу Аль Бара Шишани был задержан в минувшую пятницу в Киевской области в результате операции спецслужб Украины, Грузии и ЦРУ США. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). По ее данным, задержанный воевал в рядах ИГ в Сирии, с прошлого года он укрывался на территории Украины, откуда координировал действия террористов. Служба госбезопасности (СГБ) Грузии в тот же день сообщила, что задержанный является грузинским гражданином, его имя - Цезарь Тохосашвили, он находился в розыске по линии Интерпола.