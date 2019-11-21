СМИ: США известили союзников, что изучают вариант выхода из Договора по открытому небу

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Власти США считают, что Договор по открытому небу (ДОН) представляет опасность для национальной безопасности. Как сообщила в четверг со ссылкой на источники газета Defence News, Вашингтон поделился с союзниками по НАТО своими опасениями, связанными с соглашением, дав понять, что всерьез рассматривает возможность выхода из него.

По данным издания, на состоявшейся в Брюсселе на прошлой неделе встрече делегация США, состоявшая из официальных лиц среднего ранга, представила своим союзникам секретные разведданные, главным образом касающиеся того, что Россия якобы "злоупотребляет договором, определяя своей целью критически важную инфраструктуру США". При этом американская сторона обратилась к партнерам с просьбой привести доводы, которые могли бы развеять опасения США.

"Мы считаем, что договор представляет опасность для нашей национальной безопасности. Мы ничего от него не получаем. Наши союзники ничего от него не получают, и мы намерены выйти. <...> Европейцы это поняли", - заявил изданию представитель администрации США.

В свою очередь источники в нескольких странах НАТО заявили изданию, что на протяжении последнего месяца Вашингтон давал понять, что решение о дальнейшей судьбе ДОН, вероятнее всего, не будет принято до конца января. При этом, по информации газеты, в начале ноября США по дипломатическим каналам направили ряду государств альянса сообщения с просьбой обосновать необходимость сохранения договора.

Прийти к какому-либо соглашению участники встречи так и не смогли. Несколько источников из числа государств - участников ДОН заявили "Дифенс ньюс", что считают желание Вашингтона услышать мнение европейских государств шансом убедить Белый дом не выходить из договора. Однако другие источники настроены более скептически. "Мы слышали, что в какой-то момент они уже приняли решение и подписали [документ] о выходе, так что сложно сказать, является ли это все показным или нет", - заявил газете один из европейских чиновников.

О том, что американская администрация изучает вариант выхода из ДОН, сообщил 7 октября председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Элиот Энгел. Газета The Wall Street Journal 27 октября информировала, что президент США Дональд Трамп подписал документ, в котором якобы излагается намерение американской администрации выйти из ДОН. Источники газеты уточнили, что это решение неокончательное и консультации продолжаются.

О договоре

Многосторонний Договор по открытому небу, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, был разработан при активном участии Москвы. По оценке МИД РФ, договор является важной мерой укрепления доверия и безопасности. В практическом плане договор предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными квотами наблюдательных миссий. Он регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля соблюдения договора, содержит требования к самолету, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.

Вашингтон уже на протяжении нескольких лет обвиняет Москву в избирательном выполнении ДОН и нарушении ряда положений данного многостороннего соглашения. Россия также предъявляет США претензии, относящиеся к имплементации ДОН. В 2017 году Вашингтон объявил о введении определенных ограничений в отношении российских наблюдательных полетов над американской территорией в рамках ДОН, Москва вскоре ответила зеркально.