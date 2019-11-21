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Алиева: в Азербайджане с большим уважением относятся к русскому языку и культуре

Вице-президент Азербайджана подчеркнула, что экономическое сотрудничество остается одним из важнейших компонентов двухсторонней повестки
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Описание
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября./ТАСС/. Показатели двусторонней торговли и взаимных инвестиций России и Азербайджана внушают оптимизм, но есть и потенциал для развития. Об этом заявила первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в четверг на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Если мы посмотрим на показатели, они внушают большой оптимизм. Мы отмечаем ежегодный рост, товарооборот растет - в прошлом году на 19% вырос. И составил $2,6 млрд, за девять месяцев этого года уже наблюдается рост больше 60%. Все эти показатели очень оптимистичны. Взаимные инвестиции растут, объем российских инвестиций в азербайджанскую экономику составляет 4,9 млрд, Азербайджан инвестировал в Россию 1,2 млрд. Что важно - по анализу межправкомиссии этот потенциал не полностью использован, возможно увеличение в два-три раза", - заявила Алиева.

Вице-президент республики подчеркнула, что экономическое сотрудничество остается одним из важнейших компонентов двухсторонней повестки, Россия является одним из основных торговых партнеров Азербайджана, а по импорту ненефтяной продукции занимает первое место, уточнила она. Алиева подчеркнула, что Азербайджан придает исключительно важное значение взаимоотношениям с Россией, две страны связывают прочные и давние традиции дружбы и добрососедства, а сегодняшние двусторонние отношения характеризуются как стратегическое партнерство. Представитель республики отметила и активный политический диалог, в том числе на уровне президентов двух стран - их регулярные встречи "дают мощный импульс и динамизм развитию отношений практически во всех сферах".

Алиева упомянула также о межрегиональном сотрудничестве России и Азербайджана, назвав его важной составляющей двустороннего взаимодействия. Политик отметила и хорошие показатели сотрудничества двух стран в сфере туризма: в прошлом году Азербайджан посетили 900 тыс. россиян, в этом году ожидается рост показателей. Она также отдельно остановилась на теме гуманитарных связей двух стран, отметив, что такие контакты, особенно в сфере образования, "являются показательными".

"В Азербайджане с очень большим уважением относятся к русскому языку и к русской культуре, у нас в стране в полном объеме сохранено русскоязычное обучение, в 338 школах обучение ведется на русском языке, в 14 государственных вузах есть русскоязычные отделения, в 50 школах успешно реализуется пилотный проект министерства образования - интенсивное преподавание русского языка", - пояснила вице-президент. Она выразила надежду на дальнейшее развитие сотрудничества по всем направлениям.

Алиева также отметила, что очень рада вновь быть в столице России. "Москва для меня родной город, здесь прошли мои студенческие годы", - продолжила она. Вице-президент также передала Медведеву наилучшие пожелания от лидера республики.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичАзербайджанРоссияАлиева, Мехрибан Ариф гызы
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