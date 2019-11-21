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Представительница Египта заменит россиянина на посту главы отделения ООН в Вене

ООН, 21 ноября. /ТАСС/. Представительница Египта Геда Фатхи Вали заменит россиянина Юрия Федотова на посту главы Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) и генерального директора отделения ООН в Вене. Об этом заявил в четверг журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил сегодня о назначении Геды Фатхи Вали на пост исполнительного директора УНП ООН, - сказал он. - Она также станет генеральным директором офиса ООН в Вене. На этом посту она заменяет представителя России Юрия Федотова, которому генсек выражает благодарность за его преданную работу в организации".

Теги
РоссияГутерриш, Антониу
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