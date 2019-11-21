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Акции протеста в Иране

Трамп раскритиковал власти Ирана за отключение интернета в стране

По словам главы Белого дома, режим и Иране отключил весь интернет, чтобы люди не могли говорить о насилии, которое царит в стране

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что отключение интернета в Иране говорит о нестабильном положении в стране. Об этом глава Белого дома написал в четверг в Twitter.

"Иран стал настолько нестабильным, что режим отключил весь интернет, чтобы великий иранский народ не мог говорить об ужасном насилии, которое царит в стране, - утверждал он. - Они [иранские власти] хотят все скрыть, думая, что мир не узнает о смертях и трагедии, причиной которым стал иранский режим".

Доступ в интернет в Иране был практически полностью заблокирован 16 ноября после волны протестов из-за повышения цен на бензин. При этом в ограниченном режиме были доступны некоторые онлайн-сервисы банков и ряд СМИ.

Теги
СШАИранТрамп, ДональдАкции протеста в Иране
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