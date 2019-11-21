Моралес назвал ложью информацию о том, что в Боливии его якобы ждут "российские солдаты"

ТАСС, 21 ноября. Экс-президент Боливии Эво Моралес, получивший убежище в Мексике, назвал ложью сообщения о том, что на родине его ждут российские военные. Соответствующее заявление он сделал в четверг в Twitter.

"С помощью бесконечной лжи и обвинений нас пытаются уничтожить. Говорили, что я уже в Боливии, говорили, что российские солдаты находятся в моей стране [в ожидании] моего приезда. Теперь в рамках этой же кампании меня обвиняют [в преступлениях] с помощью монтажа. Боливийский народ взывает о мире и диалоге", - написал Моралес.

В среду глава МВД Боливии Артуро Мурильо сообщил, что в распоряжении властей имеется запись разговора Моралеса с одним из его сторонников, на которой бывший боливийский лидер давал советы о том, как взять в кольцо город Ла-Пас. Такие действия экс-президента министр расценил как "терроризм" и "преступление против человечности". Мурильо заявил, что правительство готовит "международный иск" против бывшего главы государства в связи с открывшейся информацией, не уточнив, в какую инстанцию он будет подан.

Моралес отрицает, что призывал к продовольственной блокаде городов, и называет запись смонтированной. "Беспокоиться о Международном уголовном суде следует [исполняющей обязанности президента Боливии Жанин] Аньес и Мурильо, которые совершили преступления против человечности, когда отдали приказ об убийстве моих братьев и сестер [имеются в виду сторонники политика, участвовавшие в манифестациях в его поддержку]", - добавил Моралес.