Экс-сотрудница СНБ: при Обаме США не поставляли Киеву Javelin, боясь спровоцировать РФ

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Вашингтон при администрации предыдущего президента Барака Обамы не поставлял Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin из-за опасений спровоцировать Россию. Такое мнение выразила в четверг Фиона Хилл, которая ранее работала старшим директором по России Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

"Думаю, это делалось по большей части из политических соображений, связанных с опасениями о том, что это спровоцирует русских в зависимости от того, как это будет преподнесено", - сказала она на слушаниях в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США, которые проводятся в рамках процедуры импичмента в отношении президента страны Дональда Трампа.

На прошлой неделе госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что действующая американская администрация предоставила Киеву оружие, чтобы он "мог сражаться против русских". По его словам, предыдущая администрация "предпочла этого не делать", решив "предоставить одеяла".

В начале марта прошлого года Пентагон объявил, что Украина получит комплексы Javelin на общую сумму $47 млн, включая 37 пусковых установок и 210 противотанковых управляемых ракет к ним. В конце апреля того же года стало известно, что Украина получила это оружие.