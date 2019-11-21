В Японии открывается двухдневная встреча глав МИД G20

НАГОЯ /Япония/, 22 ноября. /ТАСС/. Двухдневная программа заседания министров иностранных дел Группы двадцати начинается в пятницу в японском городе Нагоя (префектура Айти) рядом двусторонних встреч, а также торжественным ужином по случаю открытия мероприятия.

По данным МИД Японии, глава внешнеполитического ведомства страны Тосимицу Мотэги в этот день проведет переговоры со своими коллегами из Австралии, Аргентины, Индонезии, России, Сингапура, Турции. Кроме того, запланированы встречи Мотэги с министрами приглашенных стран, не входящих в G20. Среди них - Нидерланды, Саудовская Аравия и Чили.

После завершения этой части программы всех участников заседания ждет ужин в ресторане японской кухни "Кавабун", чья история насчитывает около 400 лет.

Сама министерская встреча "двадцатки" пройдет 23 ноября. Запланированы три сессии, посвященные мировой торговле, выполнению целей устойчивого развития, а также развитию стран Африканского континента. Среди других тем - реформа Всемирной торговой организации (ВТО), налогообложения крупных цифровых компаний. Как отметили в японском внешнеполитическом ведомстве, никаких итоговых заявлений принимать не планируется.

"Для встречи в Нагое мы выбрали три темы, которые касаются актуальных проблем, стоящих перед мировым сообществом. Мы считаем, что в этом году Япония внесла большой вклад в развитие отношений с другими странами на саммите G20 в Осаке и конференции по развитию Африки (TICAD). Я надеюсь, что результаты нашей дискуссии придадут импульс мировому сотрудничеству и станут позитивным сигналом для улучшения мировой политической и экономической ситуации", - заявил на пресс-конференции в преддверии встречи глава МИД Японии.

Сразу несколько стран в Нагое будут представлены на уровне заместителей министров иностранных дел. В частности, делегацию Италии возглавит заместитель министра Эмануэла Дель Ре, а США - первый заместитель госсекретаря Джон Салливан. В Нагою, помимо министров G20, приглашены их коллеги из Вьетнама, Египта, Испании, Нидерландов, Новой Зеландии, Сенегала, Сингапура, Таиланда и Чили.

Место встречи

Для проведения министерского заседания был выбран отель Nagoya Kanko в самом центре города. Он был открыт в 1936 году и на тот момент считался одним из самых престижных в центральной части Японии. Новое 18-этажное здание с 375 номерами, принимающее гостей в настоящее время, возвели на месте старого в 1973 году. Пресс-центр для журналистов расположен в соседней гостинице сети Hilton.

На время проведения мероприятия на центральной железнодорожной станции города запрещено пользоваться камерами хранения и мусорными баками. В прилегающих к месту проведения заседания районах действуют транспортные ограничения. Кроме того, частично перекрыты скоростные дороги, связывающие близлежащий аэропорт Тюбу и Нагою.

Это создало ряд неудобств для жителей города и его гостей. "Было трудно найти свободный номер в удобной мне гостинице в центре, чтобы не тратить лишнее время на передвижение по городу, кроме того, наверное, будет сложно пользоваться такси, ведь проезд частично блокирован и пробки неизбежны", - рассказал корреспонденту ТАСС житель Токио, который приехал в Нагою для консультаций с партнерами по бизнесу.

Рядом с отелем, в котором пройдет министерская встреча, выставлены усиленные наряды полиции и ограничено движение по прилегающим дорогам. Также запрещен запуск беспилотных летательных аппаратов. К обеспечению безопасности привлечены полицейские наряды с собаками, которые ранее выполняли аналогичную функцию на саммите "двадцатки" в Осаке. За день до министерской встречи специально обученные водолазы обследовали реки, протекающие через центр Нагои, с целью поиска подозрительных предметов.

Индустриальное сердце Японии

Нагоя находится в центральной части основного японского острова Хонсю. По числу жителей (2,3 млн человек) город в Японии на четвертой позиции. Здесь сконцентрировано огромное количество промышленных предприятий компаний, работающих в самых разных сферах, в том числе крупнейшего в Японии автоконцерна Toyota, у которого в этом регионе находится и штаб-квартира. Нагоя также является одним из главных японских портов, через нее ежегодно проходит более 100 млн тонн грузов.

Япония сейчас председательствует в "двадцатке". Саммит G20 был проведен 28-29 июня в Осаке, а встреча глав МИД станет завершающей для объединения в этом году.