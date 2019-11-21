Моралес назвал одну из возможных причин возникновения кризиса в Боливии

ТАСС, 22 ноября. Планы правительства Боливии по развитию литиевой промышленности стали одной из причин возникновения политического кризиса в стране. Такое мнение выразил экс-президент Боливии Эво Моралес в интервью телеканалу RT , которое было опубликовано в четверг.

Почему никто пока не смог успокоить волнения в этой стране

Боливия без Моралеса. Почему никто пока не смог успокоить волнения в этой стране

"Когда бы мы завершили план развития литиевого производства, Боливия могла бы начать устанавливать цены на литий для всего мира", - сказал он. Отвечая на вопрос ведущего, повлияло ли это на возникновение политического кризиса, Моралес ответил утвердительно.

"Теперь я понимаю, что некоторые промышленно развитые страны не хотят конкуренции", - добавил он.

По словам Моралеса, план развития промышленности предполагал, что к 2025 году в стране заработает 41 завод, из которых "14 будут заниматься исключительно литием".

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Эво Моралес, в тот момент действующий глава государства. Его главный соперник - экс-президент Карлос Меса - заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления сторонники Месы начали проводить акции протеста по всей стране.

Армия, оппозиция и профсоюзы потребовали от Моралеса уйти в отставку, и 10 ноября он заявил, что покидает свой пост, охарактеризовав ситуацию как госпереворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера и спикеры обеих палат парламента, которые, согласно конституции, были следующими в очереди на должность и.о. главы государства.

Моралес из-за опасений за свою жизнь направился 12 ноября в Мексику, где ему предоставили политическое убежище. Второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов. Сторонники Моралеса не признают ее, хотя Конституционный суд подтвердил законность передачи власти. По данным правозащитников, с начала протестов в стране погибли около 30 человек, пострадали более 500.