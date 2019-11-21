Politico: США намерены провести новое торговое расследование против ЕС

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Администрация США рассматривает возможность начать новое торговое расследование против Евросоюза на фоне того, что глава Белого дома Дональд Трамп пока не стал вводить пошлины на европейские автомобили. Об этом сообщает в четверг газета Politico со ссылкой на несколько осведомленных источников.

Ранее предполагалась, что меры против автопрома ЕС введут к 14 ноября или отложат на полгода. Таким образом, отмечает издание, импортные машины и запчасти больше не будут рассматриваться как угроза национальным интересам, однако товары из Евросоюза попадут под более широкое расследование. "Это создаст ситуацию, которая даст президенту рычаг влияния на ЕС", - отметил источник газеты.

Издание сомневается, что глава Белого дома прибегнет для этого к 232 статье американского закона 1962 года, который разрешает пошлины в целях корректировки импорта товаров из других государств, исходя из национальных интересов. "Расследование в рамках 301 статьи закона о торговле 1974 года (предусматривает возможные санкции к "несправедливым торговым партнерам" - прим. ТАСС) будет потенциально гораздо шире и коснется большого числа отраслей", - говорится в публикации.