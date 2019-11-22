МИД Боливии: дочь Моралеса отказалась от политической эмиграции в Мексику

Начало процедуры импичмента Трампа

Трамп надеется, что разбирательство по импичменту дойдет до Сената

По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли, президент США полагает, что в Сенате он может рассчитывать на справедливость

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