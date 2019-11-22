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Политический кризис в Боливии

МИД Боливии: дочь Моралеса отказалась от политической эмиграции в Мексику

Это в высшей степени ее личное решение, отметила и.о. главы ведомства Карен Лонгарик

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 ноября. /ТАСС/. Дочь экс-президента Боливии Эво Моралеса, ушедшего в отставку 10 ноября, Эвалис Моралес Альварадо отказалась покинуть страну для получения политического убежища в Мексике. Об этом со ссылкой на заявление и.о. главы МИД республики Карен Лонгарик сообщила газета El Deber.

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"Она отказалась от убежища. Это в высшей степени ее личное решение. У нее свои причины, не могу это комментировать", - приводит издание слова дипломата.

Ранее фактическое руководство Боливии разрешило находящейся на территории посольства Мексики дочери Эво Моралеса покинуть страну, предоставив гарантии безопасности.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияМексикаПолитический кризис в Боливии
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