Госдеп считает нормальным интерес Киева к военной помощи в день беседы Трампа и Зеленского

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Госдепартамент не видит ничего необычного в том, что посольство Украины в Вашингтоне интересовалось вопросом о приостановке военной помощи со стороны Соединенных Штатов уже 25 июля - в день телефонного разговора президентов двух стран. Об этом заявил в четверг журналистам представитель Госдепартамента высокого ранга.

По его словам, "любое посольство постоянно звонит" по поводу военной помощи, поскольку она перечисляется на счета в этой стране. "Это нормально. Так что да, они должны были звонить. Если вы советник по политическим вопросам или военный атташе в любом посольстве и вы не проверяете свои счета, это значит, что вы не выполняете свою работу", - пояснил дипломат.

Таким образом он комментировал показания заместителя помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лоры Купер, которые та дала в среду на публичных слушаниях в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США в рамках процедуры импичмента главы Белого дома. По словам представительницы Пентагона, сотрудникам ее аппарата поступили 25 июля два электронных письма от Госдепартамента, в которых говорилось, что вопросом о приостановке помощи Киеву обеспокоено посольство Украины в Вашингтоне, а также американские законодатели.

Соединенные Штаты сотрясает крупный скандал, разразившийся вокруг июльского разговора американского президента Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Именно содержание этой беседы стало в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы администрации США. Как считают политические оппоненты нынешнего американского лидера, Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным соперником Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева во внутриполитической борьбе.