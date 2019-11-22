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Начало процедуры импичмента Трампа

Госдеп считает нормальным интерес Киева к военной помощи в день беседы Трампа и Зеленского

В Госдепартаменте добавили, что "любое посольство постоянно звонит" по поводу военной помощи, поскольку она перечисляется на счета в этой стране

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Госдепартамент не видит ничего необычного в том, что посольство Украины в Вашингтоне интересовалось вопросом о приостановке военной помощи со стороны Соединенных Штатов уже 25 июля - в день телефонного разговора президентов двух стран. Об этом заявил в четверг журналистам представитель Госдепартамента высокого ранга.

По его словам, "любое посольство постоянно звонит" по поводу военной помощи, поскольку она перечисляется на счета в этой стране. "Это нормально. Так что да, они должны были звонить. Если вы советник по политическим вопросам или военный атташе в любом посольстве и вы не проверяете свои счета, это значит, что вы не выполняете свою работу", - пояснил дипломат.

Таким образом он комментировал показания заместителя помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лоры Купер, которые та дала в среду на публичных слушаниях в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США в рамках процедуры импичмента главы Белого дома. По словам представительницы Пентагона, сотрудникам ее аппарата поступили 25 июля два электронных письма от Госдепартамента, в которых говорилось, что вопросом о приостановке помощи Киеву обеспокоено посольство Украины в Вашингтоне, а также американские законодатели.

Соединенные Штаты сотрясает крупный скандал, разразившийся вокруг июльского разговора американского президента Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Именно содержание этой беседы стало в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы администрации США. Как считают политические оппоненты нынешнего американского лидера, Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным соперником Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева во внутриполитической борьбе.

Теги
УкраинаСШАТрамп, ДональдЗеленский, Владимир АлександровичНачало процедуры импичмента Трампа
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