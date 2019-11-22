США утверждают, что сирийская армия нанесла удары по лагерю для беженцев в Идлибе

ТАСС, 22 ноября. Госдепартамент считает, что власти Сирии причастны к нанесению ударов по лагерю для беженцев в провинции Идлиб. В распространенном в четверг заявлении внешнеполитическое ведомство осудило данный шаг и призвало все стороны в ближневосточной стране вернуться к соблюдению режима прекращения огня.

"США категорически осуждают осуществленное вчера (20 ноября) варварское нападение режима [президента Сирии Башара] Асада на лагерь Ках для внутренне перемещенных лиц на севере Идлиба", - говорится в заявлении. В нем отмечается, что жертвами ударов стали не менее 12 человек, еще около 50 пострадали.

"Этот ужасный инцидент следует за хорошо задокументированными случаями жестоких нападений на мирных жителей и объекты инфраструктуры со стороны режима Асада при поддержке России и Ирана", - утверждается в сообщении.

"Мы призываем все стороны вернуться к режиму прекращения огня в данном районе и разрешить туда беспрепятственный доступ для оказания помощи [в целях разрешения] гуманитарной катастрофы, к которой привело насилие", - подчеркнули в Госдепартаменте, отметив, что "военного решения сирийского конфликта не существует".

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.