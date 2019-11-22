Власти Таиланда предостерегли лидера оппозиции от протестных акций

БАНГКОК, 22 ноября. /ТАСС/. Заместитель премьер-министра Таиланда Правит Вонгсуван призвал лидера Партии будущего Тханатхорна Чунгрунгреангкита не агитировать сторонников на проведение уличных протестов после лишения его депутатского статуса. Об этом в пятницу сообщила газета Bangkok Post.

По ее данным, вице-премьер сделал это заявление, когда журналисты спросили его о проводимых оппозиционной партией кампаниях, таких как призыв к отмене обязательной военной службы и продвижение конституционной поправки. "Пусть они проводят кампанию, если это не противоречит закону", - отметил он.

20 ноября Конституционный суд Таиланда признал лидера Партии будущего, ранее в этом году претендовавшего на пост премьер-министра, виновным в нарушении закона о выборах и лишил его депутатского статуса. Претензии к политику возникли из-за того, что он владел акциями компаний в сфере СМИ на момент регистрации для участия в выборах, что запрещено законом. Чунгрунгреангкит настаивал, что 8 января избавился от ценных бумаг, но судьи не нашли доказательств передачи акций. Вместе с тем оппозиционер избежал максимальных наказаний, предусмотренных законом о выборах: он не был помещен под стражу, также ему не запретили заниматься политической деятельностью.

В четверг Чунгрунгреангкит вновь заявил о своей невиновности, сообщив, что скоро сделает заявление по поводу решения суда. Он также опроверг слухи о том, что будет участвовать в выборах губернатора Бангкока. Лидер Партии будущего добавил, что продолжит прилагать усилия по укреплению своего политического объединения и подготовке кандидатов к местным выборам, а также выступать за отмену срочной военной службы.

В Таиланде в мае 2014 года произошел военный переворот, в результате которого к власти пришел генерал Прают Чан-Оча, ставший премьер-министром королевства. 24 марта 2019 года в стране состоялись первые за семь лет парламентские выборы. 5 июня Прают Чан-Оча сохранил за собой пост премьер-министра, за его кандидатуру проголосовали 500 из 747 парламентариев. На эту должность также претендовал лидер Партии будущего, чью кандидатуру выдвинула коалиция из семи политических объединений, выступающих против военного правительства.